وزارة الاقتصاد تستأنف عملها.. وتناشد المواطنين الاعتماد على المراسلات الإلكترونية لإتمام الإجراءات

أعلنت وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية، عن استئناف عملها منذ الخميس الماضي بمقرها الكائن في منطقة قاريونس بمدينة بنغازي.

وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العمل سيقتصر على التواصل مع الجهات التابعة لها ومراقبي الاقتصاد بالبلديات، إضافة إلى الموافقة على المقابلات وفق الشروط التى تم تحديدها في إطار الإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة أن ترسل الطلبات قبل موعد اللقاء بمدة زمنية.

وطالبت الوزارة من المواطنين التوجه إلى مراقبات الاقتصاد في البلديات بخصوص المعاملات الخاصة والعامة، مع الاعتماد بشكل كبير على المراسلات الإلكترونية لإتمام الإجراءات.