مرغم: بعد دعم تركيا للمقاتلين في طرابلسس خاتمة الصراع ستكون القضاء على بؤرة ترهونة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرغم إن ما وصفها بـ”الإنتصارات” الأخيرة ستكون خاتمة الصراع مع ما وصفه بـ”الإنقلاب” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) في المنطقة الغربية إن تم القضاء على ما وصفه بـ”بؤرة ترهونة” أو مركز الإمداد وغرف العمليات الرئيسية في ترهونة ومركز التغذية البشرية لمن وصفهم بـ”لإنقلابين الذين يهاجمون طرابلس” (القوات المسلحة الليبية).

مرغم إعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد أن المشروع سينتهي في الغرب وستنتقل المعركة للرجمة لتحريرها هي والبيضاء ودرنة، داعياً السلطة القائمة إلى شد الهمة وعدم خذل المقاتلين بتوقفات لا مبرر لها حسب تعبيره.

ورأى أن ما وصفها بـ” بشائر النصر ” أقتربت والمعركة في طريقها للحسم لصالح “الشعب الليبي” (مسلحي الوفاق المدعومين بعدد من الارهابيين والمطلوبين محليا ودوليا) ولصالح ما وصفها بـ”قوى الديمقراطية”، مضيفاً :” لن تبقى بني وليد ولا مدينة أخرى تعزل نفسها عن ليبيا والوطن الأم ربما في فترة ما بني وليد خطفت من بعض عناصر النظام السابق لكن فيها قوة حيه وثوار 28 مايو ومقاتلين في صفوف ضد الانقلاب ليس غريب أن تتحد بني وليد مرة اخرى”.

وإستطرد حديثه :” ترهونة لم تكن مع الإنقلاب بالكامل لأن هناك مهجرين لسنوات خارج ترهونة لا يستطيعون العودة لبلادهم من باع ترهونة من ابنائها شبيه بمن باع مصراته من ابنائها وغريان حتى في طرابلس هناك طابور ينتظر دخول حفتر ليقوم بالمشهد المألوف لدخول حفتر لأي مكان، ربما تكون هناك محاولات للتسليم إن استسلموا بالكامل دون قيد أو شرط وسلموا المجرمين والأسلحة وكفوا أيديهم”.

وقال :”أتوجه لأصحاب التوجه القومي الذين عزلوا الأمة وفرقوها بين عرب وأمازيغ وأكراد وأتراك هذه أمه واحدة من 470 سنة تم إنقاذ طرابلس من براثم القديس يوحنا بواسطة قوة إسلامية تحت قيادة مراد آغا و الآن نفس القوة ومن نفس المصدر من اسطنبول تأتي قوة إسلامية أخرى تنقذ طرابلس من براثم الظلم و الاضطهاد قوة الدين والإسلام هي من أنقذت طرابلس مرة ثانية وواضح أن تركيا وبعد استعادتها للروح الإسلامية ستستعيد تواصلها مع محيطها الإسلامي وطرابلس وليبيا واحد من الأجنحة الرئيسية في هذا الجانب، الرسالة واضحة ان هناك روح إسلامية تنفخ الآن في الامة و تستعيد شبابها وروحها الإسلامية”.

وبشأن المجتمع الدولي قال إن الإتحاد الأوروبي يعاني مشكلة حقيقة لأن الكورونا كشفت حقيقة ضعف الروابط وكشفت الأنانية التي فيما بينهم وفرقت كلمتهم وشكك الكثير من السياسيين بوجود هذا الإتحاد من الأساس.

مرغم اختتم حديثه قائلاً :”تركيا جاءتها الجائحة ولم تكن مؤثرة على الاقتصاد والأداء الحكومي والعسكري، لعلها من الريح التي يبعثها الله للعباد المؤمنين، العملية التي كان ينوي القيام بها الإتحاد الأوروبي لم يعد لها مكان لأن الدعم التركي وصل وباشرت تركيا في دعمها للمقاتلين بطرابلس ضد حفتر و بدأ سلسلة الانهزام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية