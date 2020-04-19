أبيلا يخضع للتحقيق لتقاعس مالطا عن إنقاذ مهاجرين أبحروا من ليبيا

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، أنه يخضع للتحقيق لدوره في وفاة 5 مهاجرين على الأقل حاولوا الإبحار من ليبيا إلى إيطاليا، مشيرا في خطاب متلفز إلى أنه تطوع للتعاون مع تحقيق الشرطة.

هذا وقال مراقبو عبور اللاجئين للبحر المتوسط إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وفقد سبعة آخرون حين تعرض مركبهم لمشكلة كبيرة قبالة سواحل مالطا هذا الأسبوع، وذكرت تقارير أن القارب كان يحمل نحو 55 شخصا، وعاد في نهاية المطاف إلى ليبيا بعد أن رصده قارب صيد.

هذا وكانت منظمة جمهورية مالطا للحقوق المدنية قد قدمت يوم الخميس مذكرتين للشرطة، اتهمت فيهما رئيس الوزراء أبيل وقائد القوات المسلحة جيفري كورمي بالتقاعس في شكل إجرامي عن إنقاذ المركب.

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