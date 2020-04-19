اخبار ليبيا الان

تعليقاً على زيارة وفد من ورفلة .. اخليل ” لا مفر لكم ولا يمكن أن ينقذكم أحد”

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه مايسمي بآمر سلاح المدفعية، في القوات التابعة لحكومة الوفاق، فرج مصطفى اخليل، رسالة تهديد ووعيد إلى وفد بني وليد الذي التقى عدد من أهالي مدينة مصراتة، قائلاً ” لا مفر لكم ولا يمكن أن ينقذكم أحد ممن اجتمعتم معهم”.

اخليل أضاف ، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “عظم الله أجركم وأحسن الله عزاؤكم.. لا مفر لكم ولا يمكن أن ينقذكم أحد ممن اجتمعتم معهم، لأنهم ببساطة لا يملكون شيء، فعلي أرض الواقع القادة الميدانين والمحاور والسلاح والذخيرة وغرفة العمليات.

وتابع “سائرون في الدرب وحالفين برحمة كل شهيد ناخذوا بحقوقهم وصفتكم من قبل بأنكم أغبياء وحمقي وتوعدناكم بمصير ساحق، واليوم أنتم قاب قوسين أو أدني”.

وتساءل اخليل “أين صبراتة وصرمان والعجيلات والجميل من قبل؟، أين صلاح الدين والمشروع اليوم؟، أين ترهونة؟”.

 واختتم “والله إنه نصر الله المُبين، ونحن موعودون لأننا صدقنا ما عهدنا الله عليه، أما أنتم فخسئتم دنيا وآخرة، ولمزبلة التاريخ أعدكم هذه المرة، ليس بصورة السويحلي رمز جهادنا، بل بصور جميع شهدائنا ولن نخرج من بني وليد”.

وكان المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أعلن السبت، أنه يرفض كافة اللقاءات التي وصفها بـ”المشبوهة” داخل وخارج بني وليد مع مدينة مصراتة.

وذكر المجلس في بيان مرئي له، أن عمله كان عملاً جبارًا، ونتج عنه زخم شعبي وتفاعل جماهيري منقطع النظير، وترجمة لمواقف بني وليد المشرفة الرافضة للمؤامرة والمتصدي للفرنجة وأذنابهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • محاور القتال كلها مفتوحة لا داعي للكلام الزائد ترهونة اليوم اصبحت محاصره من جميع الأنحاء والجهات ان كان بوسع بني وليد فك الحصار على ترهونة فافعل إن كنت من الصادقين أو التزم الصمت

    رد

  • ياميبون اين مرشد عام الخوان يااخليل سبع سنين بيتناك فى السجن من عبيده واين مرسى مات واندفن هل نفعهم اردوغان الذى القى بهم الى التهلكة بالطبع نباح على الفاضى اين الحقير البشير فى السجن فالعبرة بالنهاية واين الجيش الوطنى الان ياميبون يامن تتصور انكم فى حماية اردوغان الجبان فلو تحرك الجيش المصرى من قاعدة محمد نجيب على الحدود الليبية فكم يستغرق وصول الاف الدبابات ومائة الف مفاتل ومئات الطائرات وعشرات القطع البحرية انها سويعات قليلة وتكون فى قلب مصراته ان تطلب الامر فامن ليببا من امن مصر ولكن الجيش الوطنى لايحتاج لذلك لانه قادر على حسم المعركة بعد استنزاف الخوان اخر اوراقهم بدعم تركى مباشر ولم يغير الموازين فالمدن الغربية ليس اهمية حاليا فى ظل اغلاق الحدود مع تونس ما بهم الجيش قاعدة الوطية الحصينة قادرة على دعم المفاومة الشعبية لتحرير هذه المدن وتحرير مصراته بات اهم من صبراته وفى التناول بعد انتحار اخر حمار مصراتى على حدود ترهونة !!!

    رد

  • الا تستحى ياميبون من جلب مرتزقة من سوريا والكذب عليهم بان بشار فى ليبيا هيا لقتاله ولن ينفعوكم اصلا فى مواجهة شعب مسلح يدافع عن ارضه وماله وعرضه وخوان باعوا الاوطان وليس لهم اى وزن شعبى وبتباهى الميبون بدخول المرتزقة لمدن امنة شمال غرب ليبيا كان يحميها قوات شرطة تعرضت لقصف من بوارج تركية معادية وطائرات مسيرة بعد هزبمتها فى ابوقرين شرق مصراطة ومن بعدها لم نرى المصاريت يحاولوا التقدم نحو سرت حيث حصن حصين يحمى الثروة النفطية اما ترهونة فمقبرة جماعية للمرتزقة عشم ابليس فى الجنة لمن يحلم بالاقتراب منها اما فى محاور طرابلس ياميبون فبالامس اصطاد ااجيش ارهابى مطلوب صيد ثمين اتفووووه عليك حقير

    رد

  • ها الرجل الوقح هذا يبدو انه يعيش بالحبوب . لو كانكم تريس راكم ما جبتوش الاتراك . لكن لقيتو التراب حامي ، فمشيتو تقبلو اقدام العصمللي اللتركي . وبهذا التصرف اكدتم ان الحرب كانت في صالح الجيش الليبي . وما تخافش يا قايد . جاياتكم انواع جديدة تاكلكم خضر ويابسين , باذن الله ما يبقى منكم الا اللي عمره طويل .
    واما كلامك عن القادة الميدانين وقادة المحاور ، وغرفة العمليات ، فان ليبيا لن تهدا وتعيش الا بعد ما يصيبكم كلكم شلل رباعي ، كل القادة المصاريت وغيرهم ، لو يصيبهم شلل رباعي (ما نبيش نقول يموتو . لا . حتى شلل رباعي كويس) بعدها ترتاح ويتكلو العقلاء من مصراته وغيرها

    رد