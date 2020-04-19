المسماري : تم أسر أحد كبار قادة تهريب البشر المدعو صالح الدباشي

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري إن قوة تابعة للجيش تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة، وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب بالعمو .

وأضاف المسماري فى إيجاز صحفي مساء أمس أنه تم أسر الدباشي في محور الطويشة جنوب طرابلس، وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية، مشيرا إلى أن هذا يدل على توسعة تركيا لأنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر، وهو ما يعتبر تهديدا مباشرا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب، بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط .

وأوضح المسماري، أن المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة ما بين 2012 وحتى 2017.

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