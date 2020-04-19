وفاة شخص وإنقاذ عائلة جراء سقوط قذائف بمنطقة الجبس في طرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، وفاة شخص جراء سقوط قذائف على مبنى وسيارة بمنطقة الجبس في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد كانوا بموقع الحادث، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

يأتي ذلك في غضون التصعيد العسكري الذي تشهده الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس وفي محيط مدينة ترهونة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة من جهة أخرى.

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وحثت السفارة البريطانية اليوم أطراف النزاع على ضرورة وقف القتال وأعمال العنف في غرب ليبيا من أجل حماية الأرواح، وإنقاذ المدنيين المتضررين جراء التصعيد العسكري قرب المناطق السكنية.



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