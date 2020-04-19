بالصور.. القوات المسلحة تتفقد عددا من مدن الجنوب

قامت القوات المسلحة العربية الليبية، بجولةٍ تفقدية في عدد من مدن ومناطق الجنوب الليبي، حيث شملت مدينة سبها، ومحيطها بالإضافة للصحراء الرابطة بين حوض مرزق، ودواير غدوة الزراعية، ومنطقة معفن، وذلك لضبط ورصد كافة التحركات المشبوهة في هذه المناطق.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة في إيجاز صحفي على موقعها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن هذه الجولة التفقدية تعتبر واحدة من العديد من الجولات التي تقوم بها وحدات القوات المُسلحة والتي تأتي ضمن العمليات الإستطلاعية لرصد أي تحركاتٍ مشبوهةٍ في مناطق الجنوب الليبي .



















