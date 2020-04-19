مالطا إندبندنت: المفوضية الأوروبية تدرس دعوة مالطا لإطلاق بعثة إنسانية في ليبيا

ترجمة: ياسر محمد_ بوابة إفريقيا الإخبارية |

19 April, 2020

نشرت صحيفة مالطا إندبندنت تقريرا تحدثت فيه عن تطورات دعوة مالطا الاتحاد الأوروبي لإطلاق بعثة إنسانية في ليبيا للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر في الدولة الواقعة في شمالي إفريقيا والذي يؤثر بشكل مباشر على القارة الأوروبية خاصة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين.

ونقلت الصحيفة عن المفوضية الأوروبية قولها إن دعوة مالطا لبعثة إنسانية من الاتحاد الأوروبي في ليبيا يجري بحثها وإن القضية ستناقش في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع دعا وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مهمة إنسانية “تحفز” المهاجرين على البقاء في ليبيا بدلاً من مواجهة مخاطر عبور البحر.

وردا على أسئلة من “مالطا إندبندنت” اليوم الأحد قال المتحدث باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة يلفا جوهانسون إن الاقتراح يتم أخذه في الاعتبار.

كما حثت اللجنة مالطا وإيطاليا على العمل معًا لإيجاد حلول مع الاعتراف في الوقت نفسه بالضغوط التي يواجهها البلدان. وقالت المفوضية إنها يمكن أن تساعد في عمليات ترحيل المهاجرين، لكنها لا تستطيع القيام بذلك إلا بعد إنقاذ هؤلاء المهاجرين ونزولهم من إحدى الدول الأعضاء.

وازدادت المخاوف خلال الأيام الماضية مع تزايد عدد القوارب التي تغادر شواطئ ليبيا. وبسبب تفشي فيروس كورونا ازداد الوضع سوءًا حيث أغلقت العديد من البلدان -بما في ذلك مالطا وإيطاليا- موانئها تاركة المهاجرين دون منفذ آمن ينزلون فيه.

واتصلت الصحيفة بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة لمعرفة ما يعتزم الاتحاد الأوروبي القيام به لأزمة الهجرة في عطلة عيد الفصح.

ويوم الجمعة الماضي كتشفت فرونتكس عن وجود أربع سفن مهاجرين قادمة من ليبيا في مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بإيطاليا ومالطا.

وعلى الرغم من الدعوات المستمرة للمساعدة من المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة رفضت حكومتا البلدين فتح موانئهما للسفن، وأصرت على أنهما لا تستطيعان توفير مكان آمن للرسو.

وقد أدى ذلك إلى إعادة واحدة على الأقل من مجموعات المهاجرين إلى ليبيا ، بينما وقع آخرون ضحية الظروف القاسية التي اضطروا للعيش فيها خلال الأيام الخمسة التي قضوها في البحر.

وقالت منظمات غير حكومية إن مالطا وإيطاليا مسؤولتان على هذه الوفيات بسبب رفضهما السماح لهما بالنزول.

وردا على قضية الأسبوع الماضي، دعا وزير الشؤون الخارجية إيفاريست بارتولو الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مهمة إنسانية في ليبيا من أجل تحسين ظروف الحياة على أمل تقليل حاجة المهاجرين إلى مغادرة بلادهم.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الرسالة التي أرسلها بارتو هي قيد النظر وأن القضايا التي أثارتها مالطا ستتم مناقشتها في مؤتمر بالفيديو لمجلس الشؤون الخارجية في الأسبوع المقبل. كما تعمل اللجنة على ميثاق جديد للهجرة واللجوء سيعالج قضايا الهجرة بشكل شامل.

والمفوضية الاوروبية مستعدة لدعم السلطات المالطية لمعالجة تأثير فيروس كورونا على إدارة الهجرة. وأضاف المتحدث “نحن على اتصال مع السلطات المالطية، وهناك العديد من المشاريع الجارية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي لدعم نظام الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية. يمكن استكشاف خيارات أخرى للدعم عند الضرورة. “

وفي غضون ذلك تعمل السلطات مع خفر السواحل الليبي بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة مسؤوليتها، حيث فقد الكثير من الأرواح بالفعل.

وأكد المتحدث أن مفتاح حل جميع القضايا المتعلقة بليبيا يكمن في إنهاء الصراع الذي انتشر في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح “يتطلب ذلك أول وقف فوري للقتال من قبل جميع الجهات الفاعلة، والالتزام بوقف كامل لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا”.