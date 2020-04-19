«صحة الوفاق» تسلم بلديات الجنوب معدات ومستلزمات طبية

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، ممثلي 10 بلديات بالمنطقة الجنوبية معدات طبية ومستلزمات لتشغيل مختبرات خاصة بفحص عينات حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد، في مدن وبلدات المنطقة، وفق ما أعلنت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وبحسب الوزارة، فقد جرت مراسم تسليم المعدات بإشراف وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، وعمداء البلديات بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان وعضو مجلس النواب محمد آدم لينو، وعضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة.

وأوضحت الوزارة أن المعدات الطبية والمستلزمات التشغيلية تتضمن أجهزة PCR ولوازم مخبرية ومستهلكات خاصة بإجراء فحص العينات الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية وأدوية ومعقمات، والمستهلكات اليومية للمستشفيات.

وتسلم عمداء بلديات الشويرف ومرادة والقطرون والجفرة وبنت بية وتراغن وغات، ومرزق وسبها والشاطئ أيضًا سيارات إسعاف جرى تخصيصها لتقديم خدمة «طبيبك في بيتك» وسيارات لتعقيم وتطهير الشوارع.

وقالت وزارة الصحة إنها ستمنح 21 مستشفى ومركزًا طبيًّا من المرافق الصحية الواقعة في الجنوب، مخصصات مالية لرفع جاهزيتها في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وأمس السبت، سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مواد طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بية وغات ووادي عتبة ومرزق، ضمن مبادرة «الجار الطيب» التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات تساهم في النهوض بقطاعات مختلفة بالمناطق المجاورة لها.

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