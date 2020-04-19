بالصور .. القوات المسلحة تُواصل دورياتها لرصد كافة التحركات المشبوهة في كافة المناطق الجنوب

سبها 19 أبريل 2020 (وال)- تواصل القوات المسلحة العربية الليبية، تسيّير دوريات في عدد من مدن ومناطق الجنوب الليبي، لضبط الأمن ورصد كافة التحركات المشبوهة في كافة المناطق الجنوب الليبي.

هذا وقد نشرت شعبة الإعلام الحربي صور لوحدات القوات المسلحة أثناء دورياتها التي شملت مدن : سبها ومحيطها، بالإضافة للصحراء الرابطة بين حوض مرزق ودواير غدوة الزراعية ومنطقة معفن، وذلك لضبط ورصد كافة التحركات المشبوهة في هذه المناطق. (وال- سبها) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال