عقوب يجري زيارة إلى مركز العزل السريري الطبي بمستشفى شحات

أجرى وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب زيارة تفقدية ميدانية إلى مركز العزل السريري الطبي بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، للوقوف على مدى جاهزيته .

وعلى هامش الزيارة عقد وزير الصحة اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية الجبل الأخضر، وذلك بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية، لمناقشة عدة مواضيع أهمها حالة الجاهزية وعدم التهاون لمواجهة هذا الوباء العالمي، حيث استمع من اللجنة الاستشارية الطبية لسير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات، ومؤشرات أداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

هذا وأكد عقوب تسخير جميع إمكانيات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ.

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