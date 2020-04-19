الزايدي : سعد مسعود مات في السجن رغم حصوله على حكم البراءة

قال محامي عائلة القذافي خالد الزايدي إن الراحل سعد مسعود مات في سجون الردع رغم حصوله على حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه، وحصوله أيضا على حكم بالإفراج الصحي نظرا لما يعانيه من أمراض مزمنة.

وأضاف الزايدي في تصريح لصحيفة المرصد أن الميليشيات رفضت تنفيذ حكم الإفراج ضاربة بالقرار الصادر عن السلطة القضائية عرض الحائط، مشيرا إلى أن هذا العمل هو امتداد لما تقوم به هذه الميليشيات من جرائم الخطف والاعتقال والاحتجاز التعسفي والابتزاز.

وأشار الزايدي إلى أن حكومة الوفاق تحاول شرعنة جرائم هذه الميليشيات وأفعالها بأن قامت بإعادة تسميتها في عام 2018 بموجب القرار رقم 555، وبدل أن تقوم بمحاسبتها والتدقيق في سجلات المحتجزين والمعتقلين منحتها صلاحيات واسعة، امتدت إلى إعطائها سلطة تحقيق واسعة وحق التصنت على الهواتف ووسائل اتصال الليبيين، وهو ما يعد تعديا على الحريات الخاصة، ولا يمنح إلا بموجب تشريع يستند إلى قانون، ويكون خاصا بالسلطة القضائية.

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