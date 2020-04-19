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“مرغم”: الله أرسل ريحا على عباده المؤمنين في تركيا فلم تؤثر كورونا في اقتصادهم

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قلل محمد مرغم عضو المؤتمر العام السابق، والقيادي بجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، من عملية “إيرني” بعد إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

واعترف مرغم خلال حديثه بتغطية إعلامية أمس السبت عبر “قناة التناصح” الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني والتي تبث من تركيا، بمواصلة “نظام أردوغان” خرق القرارات الأممية بحظر توريد الأسلحة لليبيا، وتدخله المباشر لدعم المليشيات والمرتزقة ضد الجيش الليبي.

وقال القيادي الإخواني إن الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة حقيقة لأن فيروس كورونا كشف حقيقة ضعف الروابط داخله وسيطرة الأنانية بينهم، وفرقت كلمتهم، متابعا: “شكك الكثير من السياسيين بوجود هذا الاتحاد من الأساس”.

وأضاف مرغم زاعما:”تركيا جاءتها الجائحة، ولم تكن مؤثرة على الاقتصاد والأداء الحكومي والعسكري، لعلها من الريح التي يبعثها الله للعباد المؤمنين”.

وادعى القيادي الإخواني أن “العملية التي كان ينوي الاتحاد الأوروبي القيام بها لم يعد لها مكان، لأن الدعم التركي وصل، وباشرت تركيا دعمها للمقاتلين بطرابلس ضد حفتر، وبدأت سلسلة الهزائم”.

وزعم مرغم أن تركيا جاءت إلى ليبيا لتنقذ طرابلس من براثم الظلم والاضطهاد، محرضا على مدينة ترهونة بقوله إن “الانتصارات الأخيرة ستكون خاتمة الصراع مع ما وصفه بالانقلاب في المنطقة الغربية، إن تم القضاء على بؤرة ترهونة أو مركز الإمداد وغرف العمليات الرئيسية في ترهونة ومركز التغذية البشرية للانقلابين الذين يهاجمون طرابلس”.

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تركيا جماعة الإخوان فيروس كورونا محمد مرغم

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أكدت صحيفة زمان أن “تجارة الجنس” في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 بالمئة خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب “العدالة والتنمية” الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

    وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن قوات الشرطة ألقت القبض على شبكة “دعارة غير مرخصة”، في مدينة طرابزون شمالي البلاد، تتألف من 15 امرأة تركية، قبل الإفراج عنهن مرة أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    يذكر أن الدعارة في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو عام 2005. اليك مرغوم -سترغم على النوم عندما يحين وقت تصويرك في غرفة النوم

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  • ﻻنه متخلف عقلى فان تركيا اكثر دول الشرق الاوسط اصابة بالكورونا ووصلت الاصابات الى اكثر من 85 الف وهى اكبر اصابات فى الدول الاسلامية بينما فى مصر لم تتجاوز الاصابات 3 الاف فقط اجمالى اقل من حصيلة يوم واحد رغم ان عدد سكان مصر اكبر من تركيا بنحو عشرين مليون بركاتك باسيسى دعوتك مستجابة بعد ان حبست مرشد الاخوان الضال سبع سنوات ودفنت مرسى رسول الخوارج وشهد شاهد من الخوان للسيسى دون ان يدرى فارض مصر طاهرة وارض تركيا نجسة ارض دعارة

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