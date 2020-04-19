ترتيبات نهائية لإعادة الليبيين العالقين بالخارج

تُواصل الحكومة الليبية مساعيها لإعادة المواطنين العالقين في الخارج جراء إغلاق المطارات والحدود كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

وفي هذا الإطار عقد رئيس الحكومة عبدالله الثني، اجتماعا في مدينة بنغازي، الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، تناول الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين.

وقالت الحكومة في بيان إن الحويج أطلع الثني على تصور الوزارة وآليتها لعودة العالقين بالخارج، بعد الانتهاء من جمع البيانات عبر وزارة الخارجية، فيما أكد الثني ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتنسيق مع عمداء البلديات للبدء بعودة العالقين بعد خضوعهم للفحص والحجر الصحي وكافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأشار بيان الحكومة إلى أن الثني أكد ضرورة الاستمرار بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن.

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