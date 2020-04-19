نساء غات يقدمن الوجبات للعالمين في مجابهة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت مجموعة من نساء منطقة البركت ببلدية غات وبإشراف جمعية الرحمة للإعمال الخيرية مبادرة تطوعية تتمثل في إعداد وجبات الغذاء والعشاء للعاملين على مجابهة فايروس كورونا كرجال الأمن وغرفة الطواري والمركز الصحي والحرس البلدي و مديرية الأمن.

ويتم من خلال المبادرة تقسيم إعداد الوجبات بشكل يومي على أحياء السكنية بالبركت بحيث يقوم كل حي بتجهز الوجبات المختلفة في حدود امكانياته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأهالي لأبنائهم العالمين في مجابهة تفشي وباء كورونا .

من جهه، أخرى استلمت غات مساعدات طبية للمجلس البلدي من قبل إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في إطار المساعدة في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد .

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