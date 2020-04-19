المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين يشيد بدور القيادة العامة والحكومة الليبية في محاربة الإرهاب ومكافحة فيروس “كورونا”

بنغازي 19 أبريل 2020 (وال)- أصدر المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، بيانًا أشاد فيه بالدور الإيجابي الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر، في رفع المعاناة عن أبناء الشعب في مختلف الميادين، في سبيل تحرير ليبيا من الغزو التركي والمرتزقة، الذين جلبتهم حكومة الشقاق من إرهابيين من كل حدب، ومرتزقة الجويلي من المعارضة التشادية والسودانية.

وأشاد المجلس – في بيان متلفز – بدور القيادة العامة للقوات المسلحة، في التصدي لفيروس “كورونا”، وذلك ببناء مستشفيات ميدانية بأجهزتها ومعدتها في عدة مدن ليبية، لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد.

واستنكر المجلس الأعلى، ما تقوم به حكومة الشقاق؛ من استعانة بالإرهابيين المطلوبين دوليًا، والمرتزقة، والطيران التركي بالتنكيل بأهالي مدينتي صبراتة وصرمان، من أعمال قتل ونهب البيوت والاعتداء على النساء وترويع الآمنين.

كما استنكر المجلس – في بيانه – صمت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن هذه الجرائم النكراء.

وأثنى المجلس على قرار القائد العام المشير خليفة حفتر، بعودة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، وتسهيل الرحلات الجوية وتجهيز المقرات المعدة لقضاء فترة الحجر الصحي.

وأوضح المجلس استعداد بعض البلديات، لاستقبال المواطنين، وفق ضوابط اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وحيّا المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، القوات المسلحة العربية الليبية من ضباط وضباط صف وجنود وقوات مساندة، الذين يُسطرون أروع الملاحم في التصدي للمعتوه أردوغان ومرتزقته وعملائه من الخونة.

وترحم المجلس على الشهداء الذين ارتقوا بأرواحهم الطاهرة في ساحات المجد والشرف، داعيًا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما حيا المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، جهود اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” برئاسة سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء عبد الرازق الناظوري.

وأشاد المجلس بدور وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورفع التحية والتقدير للسيد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وكافة الأجهزة الأمنية؛ على جهودهم في حفظ الأمن في كافة المناطق التابعة للحكومة الليبية.

وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع أهالي مدن: ترهونة، الأصابعة، النواحي الأربعة، وكافة مدن وقرى الغرب الليبي، في التصدي للاستعمار التركي وأذنابه من الخونة والمرتزقة المأجورين، سائلين الله أن ينصر القوات المسلحة العربية الليبية، في حربها على الاستعمار التركي والمرتزقة وأذنابهم، لتطهير كافة التراب الليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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