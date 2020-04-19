تقارير تكشف هوية “الجنرال الراعي” للتدخل التركي في ليبيا

كشفت المعارك الأخيرة مدى تورط الضباط الأتراك في المعارك الدائرة في ليبيا ومدها بالمرتزقة السوريين والطائرات المسيرة، وكشفت مصادر للعين الإخبارية عن أسماء الضباط الأتراك المسؤولين عن جلب المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وتقول المصادر العسكرية إن الضباط مأمورين بتعليمات من الجنرال يشار قولر مسؤول الملف الليبي بتركيا، أما مدافع الهاون وطائرات الدرونز المسيرة فهي تحت إمرة الباي تاركان مقدم بالجيش التركي من القوات الخاصة وهو المسؤول أيضا عن غرفة العمليات بصواريخ القاهر 1 وفتح 1 الجديدة والتي يتم تصنيعها في تركيا، ويقوم تاركان بفتح الثغرات وتأمين التقدمات لقوات الوفاق وله غرفة عمليات متنقلة وتقوم النواصي بحمايته.

وكشفت أيضا عن أسماء المسؤولين عن نقل وترحيل المرتزقة السوريين وهم محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” من دير الزور السورية ويتولى قيادة فصيل لواء السلطان مراد، بينما يعمل أبوعمشة إلى جانب فهيم عيسى قائد فيلق الشام، بينما من يقوم بترحيلهم إلى ليبيا عبد السلام حميدي الملقب بـ أبو حسام.

أما عن كيفية نقلهم فإن المرتزقة السوريين يتم تجميعهم في إدلب السورية ومن ثم يتم المرور عبر معبر باب الهوى جرابلس أو من عفرين إلى معبر باب السلامة الواقعين تحت السيطرة التركية، ومن هناك إلى غازي عنتاب ومن ثم إلى إسطنبول عبر شركة الأجنحة، والمسؤولان عن هذا المخطط هما أبو عمشة وأبو أحمد السوري.

وعلى الرغم من الهدنتين والقرارات الأممية بوقف القتال يستمر ضخ المرتزقة وشحنات الأسلحة من تركيا إلى ليبيا وما زالت الطائرات المسيرة ترتكب الجرائم باستهداف المدنيين، فيما أطلقت قوات الوفاق سراح الإرهابيين بسجون صبراتة ونفذ سوريون مدعومين بالطيران التركي المسير انتهاكات في مدينتي صرمان وصبراتة بحق عناصر الجيش والأمن في المدينتين ما يعد جريمة حرب.

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