اخبار ليبيا الان

تقارير تكشف هوية “الجنرال الراعي” للتدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المعارك الأخيرة مدى تورط الضباط الأتراك في المعارك الدائرة في ليبيا ومدها بالمرتزقة السوريين والطائرات المسيرة، وكشفت مصادر للعين الإخبارية عن أسماء الضباط الأتراك المسؤولين عن جلب المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وتقول المصادر العسكرية إن الضباط مأمورين بتعليمات من الجنرال يشار قولر مسؤول الملف الليبي بتركيا، أما مدافع الهاون وطائرات الدرونز المسيرة فهي تحت إمرة الباي تاركان مقدم بالجيش التركي من القوات الخاصة وهو المسؤول أيضا عن غرفة العمليات بصواريخ القاهر 1 وفتح 1 الجديدة والتي يتم تصنيعها في تركيا، ويقوم تاركان بفتح الثغرات وتأمين التقدمات لقوات الوفاق وله غرفة عمليات متنقلة وتقوم النواصي بحمايته.

وكشفت أيضا عن أسماء المسؤولين عن نقل وترحيل المرتزقة السوريين وهم محمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة” من دير الزور السورية ويتولى قيادة فصيل لواء السلطان مراد، بينما يعمل أبوعمشة إلى جانب فهيم عيسى قائد فيلق الشام، بينما من يقوم بترحيلهم إلى ليبيا عبد السلام حميدي الملقب بـ أبو حسام.

أما عن كيفية نقلهم فإن المرتزقة السوريين يتم تجميعهم في إدلب السورية ومن ثم يتم المرور عبر معبر باب الهوى جرابلس أو من عفرين إلى معبر باب السلامة الواقعين تحت السيطرة التركية، ومن هناك إلى غازي عنتاب ومن ثم إلى إسطنبول عبر شركة الأجنحة، والمسؤولان عن هذا المخطط هما أبو عمشة وأبو أحمد السوري.

وعلى الرغم من الهدنتين والقرارات الأممية بوقف القتال يستمر ضخ المرتزقة وشحنات الأسلحة من تركيا إلى ليبيا وما زالت الطائرات المسيرة ترتكب الجرائم باستهداف المدنيين، فيما أطلقت قوات الوفاق سراح الإرهابيين بسجون صبراتة ونفذ سوريون مدعومين بالطيران التركي المسير انتهاكات في مدينتي صرمان وصبراتة بحق عناصر الجيش والأمن في المدينتين ما يعد جريمة حرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مهما فعل الاتراك فالخوان مصيرهم الهلاك للرفض الشعبى لهم والخونة دائما مكانهم مزبلة التاريخ الذى يذكر الابطال احفاد عمر المختار

    رد

  • لم تذكر شئ عن الجنجاويد والروس والإماراتيين والمصريين والسوريين و و و الذين يقصفون اهلنا في طرابلس . هذا هو الإعلام الفشل والمأجور الذي لا تهمه مصلحة العباد وإنما من يدفع اكثر أتقو الله وقولو خيرا او اذهبو الى جهنم مع كبيركم المهزوم الفاشل الأسير حفتر.

    رد