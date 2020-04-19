مقتل 3 أشقاء وإصابة الرابع جراء قصف منطقة سوق الجمعة مصابحة في ترهونة

أكد مصدر طبي من مستشفى ترهونة العام، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أشقاء وإصابة شقيقهم الرابع جراء قصف للطيران المسير الذي استهدف منطقة سوق الجمعة مصابحة في ترهونة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن الأشقاء الثلاثة الذين قُـتلوا جراء القصف هم: عبدالمنعم شغيلة، ومنير شغيلة، وعلاء شغيلة، مشيرًا إلى أن الأخ الرابع عبدالحكيم شغيلة أُدخل غرفة العناية المركزة بالمركز لإصابته البليغة.

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وأفادت مصادر متطابقة، في وقت سابق اليوم، بأن قوات حكومة الوفاق بدأت هجومًا متعدد المحاور باتجاه ترهونة. بعد يوم من اندلاع اشتباكات بين قوات الوفاق وقوات القيادة العامة بالقرب من المدينة.

وأعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» أن سلاح الجو أسقط منشورات باللغتين العربية والروسية فوق مدينة ترهونة، تدعو المواطنين إلى أن يلزموا بيوتهم ويبتعدوا عن أماكن تواجد «المسلحين»، حسب تعبير أحد تلك المنشورات.

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