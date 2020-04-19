عدل الوفاق تبحث توفير غرف عزل للنزلاء الجدد

عقدت لجنة الطوارئ بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، اجتماعا اليوم الأحد الموافق 19 من شهر أبريل الجاري، برئاسة وزير العدل لمناقشة سير عمل الوزارة والجهات التابعة لها في ظل سريان قرار المجلس الرئاسي رقم 277/2020 بشأن تقرير بعض الأحكام بإعلان حظر التجول، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان سير الأعمال الضرورية وذات الطبيعة العاجلة.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي اتخذها جهاز الشرطة القضائية لتوفير غرف عزل للنزلاء الجدد وذلك للوقاية من وباء كورونا و منع وصوله إلى داخل المؤسسات، والصعوبات التي تواجههم في ذلك وسبل تذليلها، وانتهى الاجتماع إلى ضرورة قيام كافة الجهات بموافاة لجنة الطوارئ بما اتخذته من خطوات لتنفيذ المقررات السابقة للجنة.