مفوضية شؤون اللاجئين تعلق عملها في ليبيا مؤقتا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا تعليق خدماتها وشركائها بداية من اليوم الأحد وحتى غد الاثنين.

وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ابتداءً من 19 إلى 20 أبريل 2020، سيتم تعليق خدمات المفوضية وشركائها (لجنة الإنقاذ الدولية وتشيزفي) في مركز تنمية المجتمع مؤقتًا، وذلك حتى يتمكن موظفو العمل الإنساني العاملين في مركز تنمية المجتمع CDC، من الحصول على التصاريح اللازمة من قبل السلطات لمواصلة تقديم الخدمات خلال فترة حظر التجول الجديدة وبما يتماشى مع إجراءات التنقل الجديدة”.

وأكدت المفوضية، أنه بمجرد منح التصاريح، سيستأنف مركز تنمية المجتمع عملياته، وسيُنشر بيان جديد حول طريقة تقديم الخدمة.

جدير بالذكر أن حكومة فائز السراج فرضت حظر تجول تام في المناطق التي تسيطر عليها مليشياتها ومن بينها أحياء في العاصمة طرابلس، منذ أول من أمس الجمعة ولمدة 10 أيام.