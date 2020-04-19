الفاندي: ترهونة قاومت الأتراك وشهداؤنا ماتوا بطيران استعمارهم البغيض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شيّع أهالي مدينة ترهونة، اليوم الأحد، قتلي اللواء التاسع مشاة، الذين لقوا حتفهم إثر غارة جوية للطيران التركي المُسير، في معارك أمس السبت.

وقال رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، الشيخ صالح الفاندي، في تسجيل مرئي له، خلال تشييع الجثامين، “هؤلاء القتلي من قبائل ترهونة ومن جميع القبائل، ومن القوات المسلحة، وترهونة قاومت الأتراك، ونحن ضد الأتراك ونقاومهم، ولن نسمح في ترهونة بدخول أي شخصية تركية مدى الحياة”، حسب قوله .

الفاندي تابع “هذه ترهونة العصية على الجميع، وترهونة قاومت الاستعمار، وعلى أهلنا في مصراتة أن يحترموا العهد والإخّوة، ونحن لا نبكي على رجال ولابد من التضحية، ونحن جئنا للقتال والتحرير، والعملاء سيسجلهم التاريخ، ونحن ندافع عن ليبيا وعن شرف النساء، وجئنا للقتال والتحرير، وهذا سيسجله التاريخ، وترهونة صعبة على مئة مثل محمد الحصاد”.

وواصل “شهدائنا ماتوا بطيران الاستعمار التركي البغيض، ونحن ندافع عن وطن، وهؤلاء شرفاء، لم يبيعوا ليبيا بالدولار، والموت حق على رقاب الرجال، والنصر لليبيا وعلى رأسها ترهونة، حسب قوله.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش الوطني، أمس السبت، قيام الجماعات الإرهابية تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة .

وقالت الشعبة، في بيانٍ إعلامي “جنودنا البواسل كانوا لهم بالمرصاد، حيث تمكنت القوات المُسلحة من التصدي لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته على عقبه خاسئاً”، مؤكدة أن قوات الشعب المسلح كبدت هذه الجماعات خسائر كبيرة، وتم أسر العديد من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام قسوَة ضربات وحداتها .

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