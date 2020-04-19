اخبار ليبيا الان

الفاندي: ترهونة قاومت الأتراك وشهداؤنا ماتوا بطيران استعمارهم البغيض

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شيّع أهالي مدينة ترهونة، اليوم الأحد، قتلي اللواء التاسع مشاة، الذين لقوا حتفهم إثر غارة جوية للطيران التركي المُسير، في معارك أمس السبت.

وقال رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، الشيخ صالح الفاندي، في تسجيل مرئي له، خلال تشييع الجثامين، “هؤلاء القتلي من قبائل ترهونة ومن جميع القبائل، ومن القوات المسلحة، وترهونة قاومت الأتراك، ونحن ضد الأتراك ونقاومهم، ولن نسمح في ترهونة بدخول أي شخصية تركية مدى الحياة”، حسب قوله .

الفاندي تابع “هذه ترهونة العصية على الجميع، وترهونة قاومت الاستعمار، وعلى أهلنا في مصراتة أن يحترموا العهد والإخّوة، ونحن لا نبكي على رجال ولابد من التضحية، ونحن جئنا للقتال والتحرير، والعملاء سيسجلهم التاريخ، ونحن ندافع عن ليبيا وعن شرف النساء، وجئنا للقتال والتحرير، وهذا سيسجله التاريخ، وترهونة صعبة على مئة مثل محمد الحصاد”.

وواصل  “شهدائنا ماتوا بطيران الاستعمار التركي البغيض، ونحن ندافع عن وطن، وهؤلاء شرفاء، لم يبيعوا ليبيا بالدولار، والموت حق على رقاب الرجال، والنصر لليبيا وعلى رأسها ترهونة، حسب قوله.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش الوطني، أمس السبت، قيام الجماعات الإرهابية تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة .

وقالت الشعبة، في بيانٍ إعلامي “جنودنا البواسل كانوا لهم بالمرصاد، حيث تمكنت القوات المُسلحة من التصدي لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته على عقبه خاسئاً”، مؤكدة أن قوات الشعب المسلح كبدت هذه الجماعات خسائر كبيرة، وتم أسر العديد من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام قسوَة ضربات وحداتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الشخص مهرح والغبي يطلب مصراتة تحترم العهود من خرق العهود غير اللواءك التاسع عصابة الكانيات وقعتم العهود مع طرابلس سنة 2018 خرقتموها القباءل المنطقة الغربية قالت ان ترهونة خرقت العهود بدات العدوان طرابلس انظمت القوات المتمرد الفاندي عندما تدخل القوات الوفاق الى قلب ترهونة اتمنى اراك تحمل كلاشنوف تقاتل لا ان تهرب من المدينة متل جرذان لا تخاف حكومة الوفاق منحتكم طريق امن الهروب طريق بني وليد سبقى مفتوح لن يغلق اهرب من الان لا تضحى مزيد من دماء وشباب ترهونة من اجل المعركة خاسرة شاهد حفتر والاعلامه انفسهم يتعاملون مع ترهونة مدينة ساقطة

    رد

  • لان الخوان اغبياءكالعادة رايناهم يعتفلوا مدنيبن ليقولوا انهم اسرى والغريب ان الفديو الذى بثوه يفضحهم فهم بملابس مدنية وليس معهم اى سلاح ولا توجد معهم اى اليات عسكرية ولا يوجد بينهم اى مصابين بينما راينا اسرى الجيش الوطنى يخرجون من مدرعة مدمرة وشخصيات اراهابية محددة خيبكم الله يا اغبياء

    رد

  • الا تستحى ياجلول يا مهبول فانت مثل القرعة التى تتباهى بشعر بنت اختها فالمعركة ليست بين مصراته وترهونة والا كان من السهل حلها ولكن بين جيش وطنى مكلف من نواب الشعب بقرار رسمى وبين خونة جلبوا مرتزقة من سوريا بعد هزبمة ملبشيات مصراطة كما قال السويحلى بنفسه انهم توسلوا الى تركيا لتنقذهم فارسل اليهم مرتزقة راينا اسرى منهم بالصوت والصورة ولم نرى واحد من الجندويد ولا الفاغنر كلها اوهام حتى الاسرى المزعومين مائة ليس فيهم جندويد واحد .اما ترهونة ارض البطولات فتسير على خطى الاجداد فعمر المختار ياحمار واجه الاحتلال الايطالى وضحى بحياته ودخل التاريخ من اوسع ابوابه فهل يذكر احد احدا من خوان ليبيا الذين تعاونوا مع الاحتلال انهم فى مزبلة التاريخ مثل مصراطته وترهونة فخر كل ااشعب الليبى ستنتصر

    رد