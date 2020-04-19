مقتل موظف بهيئة السلامة الوطنية بعد إصابته بقذيفة

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، عن مقتل الموظف لديها في قسم مطار معيتيقة نجيب الغرياني، إثر سقوط قذائف أثناء إخماده حريق أمس.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة السلامة الوطنية، وفاة شخص جراء سقوط قذائف على مبنى وسيارة بمنطقة الجبس في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد كانوا بموقع الحادث، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

مقتل 3 أشقاء وإصابة الرابع جراء قصف منطقة سوق الجمعة مصابحة في ترهونة

يأتي ذلك في غضون التصعيد العسكري الذي تشهده الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس وفي محيط مدينة ترهونة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات التابعة للقيادة العامة من جهة أخرى.

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