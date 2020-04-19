مدير أمن شحات: جهزنا منتجعا لاستقبال 65 مواطنا عائدين من مصر

صرح مدير أمن شحات ورئيس اللجنة لمواجهة وباء كورونا بالبلدية، محمد فرج، بأنه تم التواصل مع 65 مواطنا عالقا بجمهورية مصر العربية، لاستقبالهم قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح فرج في إيجاز صحفي اليوم الأحد أنه تم الاتفاق مع المواطنين العالقين على أن يتم حجرهم لمدة 14 يوما، وذلك حرصا على سلامتهم وعلى سلامة ذويهم، وسيكون تحت إشراف مباشر من قبل لجنة الرصد ببلدية شحات.

وأضاف مدير أمن أنه تم الاتفاق أيضا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، على تحديد أحد المنتجعات في البلدية لاستقبال المواطنين العائدين من مصر وذلك بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر.

وكان القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر وجه بالعمل على إعادة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، وتسهيل الرحلات الجوية وتجهيز المقرات المعدة لقضاء فترة الحجر الصحي.

وفي هذا الإطار، بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، الترتيبات النهائية لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتنسيق مع عمداء البلديات للبدء في عودة العالقين بعد خضوعهم للفحص والحجر الصحي وكافة الإجراءات الصحية اللازمة.