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“بلدي البيضاء”: مستعدون لاستقبال أبناؤنا العائدون من الخارج وتجهيز مقر للحجر الصحي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس البلدي البيضاء استعداده لاستقبال أبنائه العائدين من الخارج وتجهيز مقر للحجر الصحي لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء، علي حسين، في خطاب وجهه إلى رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية: “انطلاقا من مبدأ المشاركة في المسؤولية وتقديم الخدمات للمواطن فإن المجلس التسييري لبلدية البيضاء على استعداد لاستقبال المواطنين التابعين لبلدية البيضاء والعائدين من الخارج وتجهيز مقر حجر صحي للإقامة فيه مدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من كورونا”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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