“النهر الصناعي” يعلن موعد وصول المياه إلى طرابلس

أصدر جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، اليوم الأحد، توضيحا بشأن تأخر وصول المياه إلى العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز بصفحته في فيسبوك، “نأسف عن تأخر وصول المياه اليوم صباحاً لمدينة طرابلس لأسباب خارج مهام أعمالنا الفنية، ونطمئن المواطنين باستمرار أعمال التشغيل وإعادة ضخ المياه والتعبئة مستمرة وتسير بشكل جيد ووفق معدلات التدفق للمياه المتاحة من حقول الآبار”.

وتوقع جهاز النهر الصناعي بدء وصول المياه تدريجيا إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها، مع ساعات الليل المتأخرة من الأحد أو يوم الاثنين.

وكان الجهاز أعلن السبت، أن تأخر وصول المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها، يعود إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية، وتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة.

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