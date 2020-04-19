امغيب يوجه رسالة للأمم المتحدة حول التدخل التركي في ليبيا

وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التدخل التركي في ليبيا.

وقال امغيب في رسالته التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “هل تعلم منظمتكم الموقرة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكتفي بخرق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حضر توريد السلاح إلى ليبيا فقط، وأنه يقوم الآن بعملية غزو مباشر لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة وإن طائراته المسيرة لم تتوقف عن قصف شاحنات الوقود والأغذية والأدوية ومنازل المدنيين الأبرياء في ترهونة وأنه مازال مستمر في بيع المرتزقة السوريين الذين نشر بينهم مرض كورونا لحكومة السراج”، بحسب تعبيره.