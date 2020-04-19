عدسة قناة ليبيا تتجول في منطقة سوق الجمعة بعد دحر الميليشيات

تجولت كاميرا قناتنا أمس داخل منطقة سوق الجمعة شمال ترهونة بعد دحر القوات المسلحة لعناصر الميليشيات والمرتزقة الذي تسللوا إلى المنطقة.
ورصد مراسلنا فرحة أهالي المنطقة بدحر الميليشيات، وأكد أن الهدوء عاد مجددا إلى كامل مناطق مدينة ترهونة.
تجولت كاميرا قناتنا أمس داخل منطقة سوق الجمعة شمال ترهونة بعد دحر القوات المسلحة لعناصر الميليشيات والمرتزقة الذي تسللوا إلى المنطقة.
ورصد مراسلنا فرحة أهالي المنطقة بدحر الميليشيات، وأكد أن الهدوء عاد مجددا إلى كامل مناطق مدينة ترهونة.
ياسي حفتر لم تخوض الحرب بالطريقة الصحيحة وانت منعت اللواء التاسع من دخول طرابلس وطلبت منه عدم التقدم ثم الهدنة حتى اصبح قنونوا يتحدث عن اقتحام ترهونة, وين القوات المصرية والجزاىرية وانتم تشاهدون الغزو التركي اللعين على ليبيا
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