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عدسة قناة ليبيا تتجول في منطقة سوق الجمعة بعد دحر الميليشيات

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تجولت كاميرا قناتنا أمس داخل منطقة سوق الجمعة شمال ترهونة بعد دحر القوات المسلحة لعناصر الميليشيات والمرتزقة الذي تسللوا إلى المنطقة.

ورصد مراسلنا فرحة أهالي المنطقة بدحر الميليشيات، وأكد أن الهدوء عاد مجددا إلى كامل مناطق مدينة ترهونة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ياسي حفتر لم تخوض الحرب بالطريقة الصحيحة وانت منعت اللواء التاسع من دخول طرابلس وطلبت منه عدم التقدم ثم الهدنة حتى اصبح قنونوا يتحدث عن اقتحام ترهونة, وين القوات المصرية والجزاىرية وانتم تشاهدون الغزو التركي اللعين على ليبيا

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