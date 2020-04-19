 “الفاندي”: ترهونة عصية وأبية ولن يدخلها الغزاة

جدد رئيس مجلس مشايخ وحكماء ترهونة صالح‎ الفاندي تأكيده أنهم لن يسمحوا بدخول مليشيات فائز السراج والمرتزقة والأتراك مدينة ترهونة، متعهدا بالتصدي لأي معتدٍ.

وقال الفاندي في كلمة له اليوم الأحد خلال أداء في صلاة الجنازة على ضباط اللواء التاسع بقوات الجيش في ساحة الشهداء ترهونة، إنهم ضد الأتراك ولن يسمحوا بدخولهم هم والخونة ترهونة، متعهدا بمقاومتهم مدى الحياة، مؤكدا أنها عصية وأبية ولن يدخلها الغزاة فقد قاومت الطليان والاستعمار من قبل.

وطالب الفاندي أهالي مصراتة بعدم دعم العدوان على ترهونة، مؤكدا أنهم سيحررون الوطن من الخونة كافة.

ووجه الفاندي رسالة تحذيرية إلى أحد مليشيات السراج ويدعي محمد الحصان، متوعدا إياه بعد تهديده أهالي ترهونة، مشددا على أن ترهونة هي المدينة العصية وأهلها سيدافعون عن الوطن، مؤكدا دعمه لقوات الجيش وفخرهم بشهداء الجيش دفاعا عن الوطن.

جدير بالذكر أن الطيران التركي المسير واصل استهدافه لمنازل المدنيين الأبرياء في ترهونة لليوم الثاني على التوالي، ضمن محاولاته لتمهيد اقتحام مليشيات فائز السراج للمدينة بعد إفشالها أمس السبت.

وشن الطيران المسير التركي غارات صباح اليوم الأحد على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، أمس السبت اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.‏

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.