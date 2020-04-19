“تسييري بنغازي” يوقف أعمال بناء موقعين

وجه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن إيقاف أعمال بناء في موقعين بالمدينة.

وأكدت البلدية فى بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن موقع البناء الأول المستهدف يقع بجوار سوق بيع مواد البناء الكائنة بمحاذاة الطريق الدائري الخامس بمنطقة اللثامة.

ويقع موقع البناء الثاني بالموقع المحاذي لشارع الجزائر، والطريق الدائري الثالث بالقرب من جزيرة بوشليف.

وشدد “بوجواري” على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على هذه الأعمال.