“بيدجا و المدني العمو و شكو و مرتزقة سوريين” عصابة كاملة من مهربي البشر المتحالفين مع الإرهابيين و المليشيات..خطة الوفاق لحكم ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص حاولت حكومة الوفاق كثيرًا النفي عن نفسها أنها حكومة “مليشيات” والاعتراف بأنها عاجزة عن السيطرة على مدينة طرابلس وبعض المدن القريبة منها التي تعج بتشكيلات مسلحة اتخذت من الابتزاز والتجارة بالبشر والوقود مصادر تمويل لها ولا سلطان ولا قدرة عليها لكبحها وإلجامها. عجز حكومة الوفاق ظهر عند وصول القوات المسلحة إلى العاصمة […]

