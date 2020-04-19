انقطاع الكهرباء عن منطقة المصابحة نتيجة الاشتباكات المسلحة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انقطاع التيار على منازل المواطنين في منطقة المصابحة وما جاورها، نتيجة الاشتباكات الجارية منذ أمس، والتي أصابت محول القدرة الوحيد بمحطة المصابحة جهد 11/30ك٠ف.
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انقطاع التيار على منازل المواطنين في منطقة المصابحة وما جاورها، نتيجة الاشتباكات الجارية منذ أمس، والتي أصابت محول القدرة الوحيد بمحطة المصابحة جهد 11/30ك٠ف.
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ياسي حفتر لم تخوض الحرب بالطريقة الصحيحة وانت منعت اللواء التاسع من دخول طرابلس وطلبت منه عدم التقدم ثم الهدنة حتى اصبح قنونوا يتحدث عن اقتحام ترهونة, وين القوات المصرية والجزاىرية وانتم تشاهدون الغزو التركي اللعين على ليبيا
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