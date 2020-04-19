انقطاع الكهرباء عن منطقة المصابحة نتيجة الاشتباكات المسلحة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن انقطاع التيار على منازل المواطنين في منطقة المصابحة وما جاورها، نتيجة الاشتباكات الجارية منذ أمس، والتي أصابت محول القدرة الوحيد بمحطة المصابحة جهد 11/30ك٠ف.



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