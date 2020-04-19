محامي تونسي يطالب بمساءلة وزير المواصلات حول علاقة طائرات تركية مشبوهة بجلب إمدادات عسكرية إلى ليبيا

ليبيا – طالب المحامي والناشط السياسي التونسي فريد علية البرلمان بمساءلة وزير المواصلات أنور معروف حول الأهداف المشبوهة للطائرات التركية ومدى علاقتها بالإمدادات العسكرية للجماعات المسلحة في الغرب الليبي.

علية رجح في تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” اليوم الأحد أن تكون الطائرات الخاصة بالإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج محملة بالإرهابيين والمرتزقة الذين وعد أردوغان بإرسالهم إلى حكومة فائز السراج.

وأشار إلى أن وزير المواصلات التونسي أنور معروف المنتمي لحركة النهضة الإخوانية اتهامات بخدمة أجندات رئيس البرلمان وحزبه على حساب مصالح الدولة التونسية.

ورأى المحامي التونسي أن هذه العمليات التي تتم تحت إدارة رئيس البرلمان التونسي رئيس حزب “النهضة الإسلامي” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي تحاول الإخلال بميزان القوى في ليبيا وإحراج مجلس الأمن القومي التونسي الذي يترأسه قيس سعيد.

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