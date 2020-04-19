مبادرة شبابية لتوعية المهاجرين بالوقاية من فيروس كورونا

طرح شاب من سبها مبادرة لتوعية المهاجرين في مدينته باللغات الفرنسية والإنجليزية والهوسا، فيما يخص فيروس كورونا، وتشتمل المبادرة على تعريفهم بالمرض وأعراضه وسبل الوقاية منه، وتبسيط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية في المدينة.

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