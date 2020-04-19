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مبادرة شبابية لتوعية المهاجرين بالوقاية من فيروس كورونا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

طرح شاب من سبها مبادرة لتوعية المهاجرين في مدينته باللغات الفرنسية والإنجليزية والهوسا، فيما يخص فيروس كورونا، وتشتمل المبادرة على تعريفهم بالمرض وأعراضه وسبل الوقاية منه، وتبسيط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية في المدينة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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