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“ديوان المحاسبة”: طالبنا باستبدال إدارة شركة الكهرباء لإهمالها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اليوم الأحد، إن ديوان المحاسبة قد شكل لجنة خاصة بالشركة العامة للكهرباء المدة الماضية، حيث رصدت اللجنة عدة مخالفات، وتم تقديم تقرير مفصل عن ذلك للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للديوان،  فقد أشار “شكشك” ، إلى أن ديوان المحاسبة قد طالب باستبدال مجلس إدارة الشركة لأسباب مرتبطة بالأداء والإهمال، مشيراً أن الشركة العامة للكهرباء قد صرفت أكثر من مليار دينار لصالح المحطات الجديدة، في حين أن هناك عدة محطات مهملة وتحتاج إلى صيانة. وأوضح أنه قد خصصنا 350 مليون دينار لصالح الشركة ووضعنا المجلس الرئاسي أمام خيارين، إما إعطاء الشركة فرصة بالميزانية لحل الإشكاليات، أو عزل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مبيناً أن المجلس الرئاسي قد اختار أنه يعطي لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء فرصة أخيرة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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