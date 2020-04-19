بوالخطابية: بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد مستعدة لاستقبال المواطنين العالقين في مصر

أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، استعداد بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد لاستقبال المواطنين العالقين في مصر.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن رئيس المجلس التسييري شاور نظيره في بلديتي بئر الأشهب وإمساعد لاستقبال الليبيين العالقين بمصر، مع انتشار جائحة كورونا في العالم.

وأضاف المكتب أن بوالخطابية وجه رسالة لرئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا بخصوص استعداد البلديات الحدودية الثلاث لاستقبال كافة العالقين لمصر التابعين لبلدياتهم وتوفير مكان للحجز الصحي وتقديم كافة التسهيلات لهم لمدة أسبوعين.

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