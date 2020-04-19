اعتراض مقاتلات تركية اخترقت أجواء ليبيا واليونان

اعترضت 11 طائرة حربية يونانية، طريق سرب من الطائرات الحربية التركية بعد اختراقها الأجواء اليونانية والليبية خلال اليومين الماضيين.

وأكدت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، انتهاك طائرات تابعة لسلاح الجو التركي الأجواء الليبية فوق مياه البحر الأبيض المتوسط الجمعة 17 أبريل، كما تم رصد انتهاك المقاتلات التركية للمجال الجوي اليوناني وسط وجنوب بحر ايجه في ذات اليوم.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن ما لا يقل عن 16 مقاتلة من طراز Lockheed Martin F-16s تابعة للقوات الجوية التركية، دخلت الأجواء الليبية أثناء مهمة تركية في وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرةً إلى أن الدفاع الوطني اليوناني قام بتسليح وإطلاق 11 مقاتلة من طراز F-16 من قواعد (خليج سودا وكاستيلي) في جزيرة كريت.

وذكرت وسائل الإعلام أن مواجهات مباشرة كانت ستحدث في أربع حالات على الأقل لاعتراض الطائرات التركية بسبب تكرر انتهاكها للأجواء الليبية واليونانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية