المسماري يكشف تفاصيل صد هجوم مسلح على ترهونة وأسباب فشله ويوضح اخر التطورات

أوضح الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء احمد المسماري تفاصيل صد القوات المسلحة لهجوم مسلح شنته قوات الوفاق على مدينة ترهونة، وهي القاعدة الرئيسية للقوات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أن أردوغان استفاد من الهدنة لنقل إرهابيين ومعدات إلى ليبيا، مشيراً إلى أن الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على ترهونة كان تعد له تركيا منذ أشهر.

وأفاد الناطق الرسمي أن استهداف ترهونة تم لدورها في مواجهة المخطط التركي، منوهاً إلى أنه الهجوم على ترهونة تم بالآف المقاتلين والمرتزقة وعدد كبير من الطائرات المسيرة التركية.

وقال المسماري أنه تم احباط الهجوم الجوي واسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة وهو ما أفشل بشكل كبير الهجوم على ترهونة.

وأكد المسماري أنه جرى إسقاط 5 طائرات تركية مسيرة يوم الخميس كانت تمهد للهجوم على ترهونة، حيث استطاعت قوات الجيش من حرمان الوفاق من قدراتها الجوية التي استخدمها في الهجوم على صبراتة.

ونوه المسماري إلى أنه جرى صباح اليوم، إسقاط طائرة في الوشكة وهي تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، ولم يتم تحديد تبعيتها بعد.

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة حققت تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبو سليم.

وأضف المسماري أن كثير من العناصر التي شاركت في الهجوم على العجيلات وصرمان وصبراتة تم القضاء عليها والقبض على بعضهم.

وأشار المسماري إلى أنه جرى توثيق جرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في صبراتة وصرمان وسوف ترسل إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني أن القوات المسلحة رصدت تحركات لجماعات متطرفة في منطقة غدوة، مشيراً إلى أن حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي برعاية تركية وتم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع التابعة للجيش الوطني.

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