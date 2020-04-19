بالإنفوجرافيك وأسماء المحاور.. وكالة الأنباء التركية تكشف تفاصيل عسكرية دقيقة عن خطة محاولة إجتياح ترهونة

ليبيا – أعلنت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” أمس السبت عن خطة الهجوم الفاشل الذي شنه مسلحي الوفاق لمحاولة السيطرة على مدينة ترهونة.

الوكالة ذكرت أن مسلحي الوفاق طوقوا مدينة ترهونة مثل الهلال حيث تركزت خطتهم عبر الهجوم من 7 محاور رئيسية والإطباق على المدينة كالهلال (فكي كماشة) من الشمال والشرق والغرب والجنوب الغربي مع ترك منفذ من الجنوب لما قالت بأنه “هروب” من وصفتهم بـ” مليشيات حفتر والكانيات” (القوات المسلحة الليبية) إلى مدينة بني وليد.

وأشارت الوكالة إلى أن خطة مسلحي الوفاق تعتمد على تكثيف الهجوم في محوري المشروع وصلاح الدين جنوبي طرابلس لدفع من وصفتهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) إلى خيارين إما الانسحاب من طرابلس لإنقاذ ترهونة أو التمسك بمواقعهم جنوبي العاصمة وترك ترهونة تسقط في يد قوات الوفاق، بحسب الوكالة .

وكشفت الوكالة التركية على أن المحاور السبعة التي ينطلق منها الهجوم لمسحي عملية “عاصفة السلام” (عملية مشتركة بين الجيش التركي ومسلحي الوفاق لمواجهة القوات المسلحة)، تتمثل في:

1- محور الزطارنة (شمال ترهونة)

ويقع هذا المحور شرقي طرابلس، بالقرب من مدينة القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) ويتفرع منه محور صغير يسمى القويعة، وزعمت بأن المحور شهد تقدما لمسلحي الوفاق نحو الحدود الشمالية لترهونة، ويعتبر من المحاور الرئيسية التي تشهد قتالا متواصلا منذ أشهر، وفقاً لما ذكرته الأناضول.

2- محور القره بوللي (شمال ترهونة)

ويسمى أيضا المحور الساحلي، وتتواجد به كتائب من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، ويمثل المحور الرئيسي لهجوم مسلحي الوفاق على ترهونة، وحقق أهم الانتصارات، السبت، حيث تمكن من طرد مل وصفته بـ”مليشيات اللواء التاسع التابع لحفتر” (القوات المسلحة الليبية) من جنوب القره البوللي، وسيطر رفقة المسلحين القادمين من الزطارنة على أهم المناطق شمالي ترهونة،مثل الرواجح والشريدات والحواتم والعبانات والمصابح، وأسر العشرات ممن وصفتهم بـ” مسلحي الكانيات” (أفراد اللواء التاسع مشاة) وغنم عدة دبابات وآليات ومدافع وذخائر،بحسب مازعمت الوكالة.

3- محور مسلاتة (شرق ترهونة)

ويسمى أيضا محور وادي تارغلات، وتتواجد فيه كتائب قادمة من مدينتي زليتن والخمس (شرق طرابلس)، وتتقدم هذه القوات باتجاه منطقة الخضراء البوابة الشرقية لمدينة ترهونة.

4- محور غريان (جنوب غرب ترهونة)

وينطلق من مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس) باتجاه منطقة فم ملغة، البوابة الغربية لمدينة ترهونة، زاعمةً سيطرة مسلحي الوفاق على بوابة الويف، الواقعة بين ترهونة وبلدة العربان (جنوب شرق غريان).

5- محور الطويشة (غرب ترهونة)

من المحاور الرئيسية جنوبي العاصمة، وتقع غرب مطار طرابلس القديم الذي تسيطر عليه من وصفتهم بـ “مليشيات حفتر والكانيات” (القوات المسلحة الليبية)، وحققت قوات الوفاق تقدمات جيدة بهذا المحور، وتسعى عبره للتقدم نحو بلدة سوق السبت (جنوب المطار القديم)، لقطع خط الإمدادات بين بلدة السبيعة (45 كلم جنوب طرابلس) وحي قصر بن غشير (25 كلم جنوبي طرابلس) المحاذي للمطار، وإذا سيطرت على السبيعة فالطريق يصبح مفتوحا نحو ترهونة ويمكن أن تلتحم مع قوات الوفاق القادمة من غريان في فم ملغة.

6- محور المشروع (جنوبي طرابلس)

وبحسب الوكالة :”يعتبر أخطر المحاور على العاصمة طرابلس، حيث يحاذي حي أبوسليم الشعبي، جنوبي العاصمة، ويحاول مسلحي الوفاق استغلال الهجوم على ترهونة لدفع مليشيات الكانيات للانسحاب من المحور والعودة للدفاع عن مدينتها، وتمكنت قوات الوفاق من تحقيق بعض التقدم في هذا المحور لكنه ليس حاسما لحد الآن” بحسب نص الخطة المنشورة من قبل الاتراك.

7- محور صلاح الدين (جنوبي طرابلس)

وهو محور موازي لمحور المشروع جنوبي طرابلس، وحقق فيه مسلحو الوفاق بعض التقدم، لكنه يعتبر من نقاط الثقل الرئيسية لحفتر جنوبي طرابلس، لذلك تركز قوات الوفاق على دفع من وصفتهم بـ” المليشيات ومرتزقة فاغنر الروسية والجنجويد السودانية” (القوات المسلحة الليبية) للتراجع بعيدا عن الأحياء المكتظة بالسكان جنوبي طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية