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تغريدات للنائب المصري مصطفى بكري تثير حفيظة العرادي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أثارت تغريدات كتبها الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، على موقع تويتر، اليوم الأحد، بشأن حصول الجيش الوطني الليبي على اعترافات مهمة من قبل المرتزقة الذين ألقي القبض عليهم خلال مواجهات الأيام الماضية، وكذلك وصفه للحالة التي عليها قوات الوفاق، حفيظة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، عبد الرزاق العرادي، حيث رد الأخير عليها بأنها “كذب”.

وأجرى العرادي، عملية مشاركة لتغريدة كتبها بكري على حسابه الخاص، معلقًا عليها بـ “المعنى الحقيقي لكلمة تبلعيط”، حيث عضو مجلس النواب المصري، “اعترافات مذهلة حصل عليها الجيش الليبي من المرتزقة المقبوض عليهم من السوريين والتشاديين عن حجم الأموال التي تقاضوها، وعن الخلافات الداخلية، وعن انهيار المعنويات داخل صفوفهم”

كما أجرى العرادي، عملية مشاركة أخرى كتبها بكري، معلقًا عليها بـ “حالته صعبة”، إذ كتب الإعلامي المصري على حسابه بتويتر، يقول، “حالة من الهلع والخوف تسيطر علي السراج وأتباعه من الخونة والمرتزقة، ومندوب المخابرات التركية يصدر الأوامر لحكومة الشقاق العميلة والكل يخضع له داخل طرابلس ومصراتة”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • لقد لاحظت انه كل من عنده ازمه نفسيه او انفصام في الشخصيه ويرفضه المجتمع ينظم للأخوان فكل منهم هو أقرب للمضطرب نفسيا منه الي الانسان السوي كنعمان بن عثمان و محمود عبدالعزيز وهذا العرادي مفتريهم الغرياني رئيس دائرة الافتراء الطرابلسيه اامطرود منها من قبل البرلمان كلهم عاهات وحالات وبكل هذا الهُبل والخُبل يريدون ان يحكموا البلاد فهل نقص ليبيا الناس الاسوياء حتي يحكمها ذوي العاهات

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  • Let’s ask the whole world who would they believe, a member from a savage Cult group which is called the Brother/sister /bloody/savage/thug/murders/-non-Muslim & as good as the skinheads in Germany or the KKK in the USA or else where
    This group of thugs and savages have hanged and murdered many everywhere in Libya, Egypt and during the holy month Ramadan in Sudan
    Now. who would you believe ya coward and a very keen liar

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  • اى كذب ياحمار والادلة واضحة على كذبكم من واقع فديوهات انتم من صورتوها وتدل على غباوة شديدة عندما يتم القبض على مدنيين ابرياء ويقولوا قبصنا على مائة من قوات حفتر وكلهم بملابس مدنية عدا اثنين واحد البسوه جاكيت من ملابسهم هم لا يستخدمه الجيش من النوع التركى وواحد لبسوه بنطلون بالعافبة ايضا تركى والمهم ان الاسرى الوهميين ليس مع احد منهم اى قطعة سلاح وليس بهم اى اصابات واجسامهم هزيلة لا يظهر عليهم اى مظهر عسكرى والمضحك انه لا يوجد اى الية سليمة او مدمرة مع الاسرى اياهم والمفاجأة الكبرى لا يوجد ولا واحد من الاسرى من الجندويد خيبكم الله اغبياء حتى فى الكذب اتعلموا من الامن المصرى عندما يقتل ارهابى يضعوا بجواره قطعة سلاح !!

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