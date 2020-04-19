تغريدات للنائب المصري مصطفى بكري تثير حفيظة العرادي

أخبار ليبيا24

أثارت تغريدات كتبها الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، على موقع تويتر، اليوم الأحد، بشأن حصول الجيش الوطني الليبي على اعترافات مهمة من قبل المرتزقة الذين ألقي القبض عليهم خلال مواجهات الأيام الماضية، وكذلك وصفه للحالة التي عليها قوات الوفاق، حفيظة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، عبد الرزاق العرادي، حيث رد الأخير عليها بأنها “كذب”.

وأجرى العرادي، عملية مشاركة لتغريدة كتبها بكري على حسابه الخاص، معلقًا عليها بـ “المعنى الحقيقي لكلمة تبلعيط”، حيث عضو مجلس النواب المصري، “اعترافات مذهلة حصل عليها الجيش الليبي من المرتزقة المقبوض عليهم من السوريين والتشاديين عن حجم الأموال التي تقاضوها، وعن الخلافات الداخلية، وعن انهيار المعنويات داخل صفوفهم”

كما أجرى العرادي، عملية مشاركة أخرى كتبها بكري، معلقًا عليها بـ “حالته صعبة”، إذ كتب الإعلامي المصري على حسابه بتويتر، يقول، “حالة من الهلع والخوف تسيطر علي السراج وأتباعه من الخونة والمرتزقة، ومندوب المخابرات التركية يصدر الأوامر لحكومة الشقاق العميلة والكل يخضع له داخل طرابلس ومصراتة”.

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