إصابة مراسل حربي مصري موالي للإخوان المسلمين في محور صلاح الدين

أصيب المراسل الحربي لدى تنظيم الإخوان المسلمين، والمصري الجنسية، عمر صلاح الدين، أثناء تغطيته للمواجهات العسكرية لصالح المليشيات المسلحة في محور صلاح الدين، مساء أمس السبت 18 إبريل.

وأوضح المصور المعروف في أوساط المصورين بـ «عمرو»، عبر حسابه الشخصي على تويتر، أنه

أصيب في فخذه الأيسر، ونقل إلى مستشفى ميداني في محور صلاح الدين، وتلقى العلاج، موضحًا أن المواجهات على أشدها، وأن تعرض إلى الإستهداف 3 مرات أثناء تغطيته للمواجهات.

جدير بالذكر أن المصور عمر صلاح الدين، من العناصر الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين، ويتواجد برفقة عناصر المليشيات في المحاور الجنوبية من طرابلس وتحديدا محور صلاح الدين، بعد أن وصل إلى ليبيا، عن طريق مدينة ‎مصراتة في أواخر أبريل 2019 ليغطي المعارك ‎بطرابلس.

وكان المصور الإخواني، قد تواجد في ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 لتغطية أحداثها لصالح تنظيم الإخوان المسلمين، حيث سبق وقام بتعطيل حساباته على منصات التواصل الإجتماعي بعد أن نشر عدد من المدونين عنه محاولته إخفاء نفسه بحكم أنه «مطلوبا لدى السلطات الأمنية المصرية» في قضايا تتعلق بأمن الدولة، ومن ثم عاد من جديد ليستأنف النشر لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا.