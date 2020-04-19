«المسماري»: وثقنا جرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التي ارتكبتها الميليشيات في صبراتة وصرمان وسنرسلها لمجلس الأمن 

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، “وثقنا جرائم القتل والخطف والسرقة والتدمير التي ارتكبتها الميليشيات في صبراتة وصرمان وسوف نرسلها إلى مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات، أن “استهداف ترهونة تم لدورها في مواجهة المخطط التركي“، لافتًا إلى أن “الهجوم على ترهونة كانت تعد له تركيا منذ أشهر”.

تابع؛ أن “العدوان على ترهونة تم بآلاف المقاتلين الإرهابيين وأعدادًا كبيرة من الطائرات المسيرة”، مستطردًا أن “أردوغان استفاد من الهدنة لنقل إرهابيين ومعدات إلى ليبيا”.

وأشار «المسماري» إلى أن “ إحباط الهجوم الجوي وإسقاط عدد كبير من الطائرات المسيرة أفشل بشكل كبير الهجوم على ترهونة”، موجهًا “تحية كبيرة لرجالنا ونسائنا وأطفالنا في ترهونة الذين صمدوا أمام العدوان”.

وأردف «المسماري» قائلًا إنه في “يوم 17 أبريل قامت مجموعة طائرات تركية بتنفيذ محاكاة لعملية تدمير أهداف في ليبيا، شملت طائرات (إف 16) وطائرات تزود بالوقود”، مضيفًا “حققنا تقدمات تكتيكية كبيرة في محاور عين زارة وصلاح الدين وأبوسليم”.

وأكد أنه “تم صباح اليوم إسقاط طائرة في الوشكة تختلف عن الطائرات التركية المتعارف عليها، لم يتم تحديد تبعيتها بعد”، مشيرًا إلى أن “حكومة السراج تمول مجموعات إرهابية في الجنوب الغربي تم رصدها من قبل سرايا الاستطلاع”.

وأوضح أنه “تم إسقاط 5 طائرات تركية مسيرة يوم الخميس كانت تمهد للهجوم على ترهونة، حيث استطعنا حرمان العدو من قدراته الجوية التي استخدمها في الهجوم على صبراتة”.

وأكد «المسماري» أن “سرايا استطلاع الجيش ترصد تحركات للمجموعات الإرهابية على الحدود مع تشاد”، مضيفًا كما أن “القوات المسلحة ترصد تحركات لجماعات متطرفة في منطقة غدوة”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “هذه المجاميع الإرهابية في الجنوب مدعومة من حكومة الوفاق برعاية تركية“.