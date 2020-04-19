المسماري: قوات «الوفاق» تحاول السيطرة على كل الطرق المؤدية إلى ترهونة

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن قوات حكومة الوفاق تحاول السيطرة على كل الطرق التي تؤدي إلى ترهونة.

ولفت المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن قوات حكومة الوفاق، قامت صباح السبت بتحشيد أعداد كبيرة من جنوب غرب زليطن، وبدأت هجوما «رئيسيا» من منطقة القره بولي، إضافة إلى هجوم على منطقة الطويشة، مضيفا أن قوات الوفاق دفعت بألاف المقاتلين والمعدات العسكرية من مختلف أنواع الأسلحة وبعض الطائرات المسيرة، لكن «قواتنا كانت جاهزة تماما لصد هذا الهجوم».

وشدد على أن قوات القيادة العامة، «حرمت» قوات الوفاق من القدرات الجوية التي استخدمت في منطقة صبراتة، حيث استقطت خمس طائرات مسيرة كانت تمهد للهجوم.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق، السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان ومناطق الساحل الغربي من قوات القيادة العامة، و«تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

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