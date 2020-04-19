أجهزة حديثة لفحص كورونا تصل “مكافحة الأمراض”

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الأحد، إنها سلّمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 3 أجهزة حديثة تستخدم لإجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الأجهزة تستخدم كذلك في فحوصات لفيروسات أخرى، مثل المرتبطة بالإنفلونزا أو حتى نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”، والفيروسات المعوية، والفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي.

ولفتت الوزارة إلى أنها سلّمت المركز أيضا شحنة من لوازم المختبر، تتمثل في 50 ألف قطعة تستخدم في أخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص كورونا، و100 ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات.

وأشارت إلى أن الوزارة سلّمت المركز خلال اليومين الماضيين شحنات الخاصة بلوازم المختبر.

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