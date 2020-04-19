القذاذفة تطالب بتقديم إيضاح حول ملابسات وفاة اللواء سعد مسعود (بيان)

نعى المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، في بيان له الأحد، المسؤول العسكري ورئيس نادي الاتحاد سابقا اللواء سعد مسعود القذافي، الذي تُوفي الجمعة 17 أبريل الجاري.

وأوضح البيان، أنه “تم أسر الفقيد في نهاية شهر أغسطس 2011، وأودع بأحد السجون بطرابلس يقوم عليه تشكيل مسلح غير رسمي، ومُنع من الزيارات وعانى ظروف صحية قاسية نتيجة انعدام الرعاية الصحية، مع بطء متعمد في إجراءات التقاضي” بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن اللواء سعد مسعود كان قد حصل على حكمين بالبراءة في مايو 2017، وفبراير 2020، مضيفا أن مسؤولية تعطيل الحكمين تقع على عاتق النيابة العامة، محملا مسؤولية الاعتقال التعسفي ودم الشهيد وما قد يحدث من سوء لبقية المعتقلين إلى رئيس المجلس الرئاسي ووزيري العدل والداخلية والنائب العام ورئيس الشرطة القضائية ورئيس محكمة استئناف جنوب طرابلس، بصفاتهم الشخصية والاعتبارية، وفق البيان.

وطالب المجلس، خلال البيان، بتقديم إيضاحات حول ملابسات وفاة مسعود وفقاً لتقرير الطبيب الشرعي، وأسباب عدم تنفيذ حكم البراءة الصادر منذ 3 سنوات.

وأكد المجلس أنه “يحتفظ بحقه القانوني في اللجوء للقضاء المحلي والدولي لرفع الغبن عن أبناء القبيلة، والذين لا ذنب لهم إلا انحيازهم للوطن، ومجابهتهم للمؤامرة الأجنبية التي حيكت لزعزعة استقرار ليبيا” وفق نص البيان، وأهاب بالقانونيين والحقوقيين بالوقوف وقفة جادة إزاء ملف الأسرى والمعتقلين.