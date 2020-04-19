11 طائرة حربية يعترضون طريق سرب مقاتلات تركية اخترقت الأجواء الليبية واليونانية 

اعترضت 11 طائرة حربية يونانية، طريق سرب مقاتلات حربية تركية، بعد اختراقها الأجواء اليونانية والليبية خلال اليومين الماضيين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، أن طائرات تابعة لسلاح الجو التركي انتهكت الأجواء الليبية فوق مياه البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة 17 أبريل، كما تم رصد انتهاك المقاتلات التركية للمجال الجوي اليوناني وسط وجنوب بحر ايجه في ذات اليوم.

وكشفت وسائل إعلام يونانية أن ما لا يقل عن 16 مقاتلة من طراز «Lockheed Martin F-16s» تابعة للقوات الجوية التركية، دخلت الأجواء الليبية أثناء مهمة تركية في وسط البحر الأبيض المتوسط، مشيرةً إلى أن الدفاع الوطني اليوناني قام بتسليح وإطلاق 11 مقاتلة من طراز «F-16» من قواعد (خليج سودا وكاستيلي) في جزيرة كريت.

أوضحت وسائل الإعلام، أن مواجهات مباشرة كانت ستحدث في أربع حالات على الأقل لاعتراض الطائرات التركية بسبب تكرار انتهاكها للأجواء الليبية واليونانية.