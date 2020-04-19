تصاريح تجوّل لإدامة التزوّد الغذائي في طرابلس

قال مصدر مسؤول يعمل في المجلس البلدي السواني بني ادم، لقناة “218”، أن البلدية منحت 150 تصريح تجول للتجار خلال يومي السبت والأحد الماضيين، تزامنا مع تنفيذ حظر التجول المفروض من المجلس الرئاسي، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة الماضية.

وأضاف المصدر أن 10 من التصاريح خصصت لشركات استيراد وتصدير السلع الغذائية بما فيها المسوقين التابعين لهم، والبقية تم توزيعها على أصحاب محلات السلع الغذائية “الجملة” الكائنة بشارع “السامبا”، في منطقة الكريمية التابعة إداريا لـ”بلدي السواني”، وشملت التصاريح أيضا مجموعة من مسوقي محلات بيع الجملة لضمان وصول البضائع للمحال التجارية التي تبيع بالتجزئة في عموم طرابلس مع قرب حلول شهر رمضان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية