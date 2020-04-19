اخبار ليبيا الان

تصاريح تجوّل لإدامة التزوّد الغذائي في طرابلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مسؤول يعمل في المجلس البلدي السواني بني ادم، لقناة “218”، أن البلدية منحت 150 تصريح تجول للتجار خلال يومي السبت والأحد الماضيين، تزامنا مع تنفيذ حظر التجول المفروض من المجلس الرئاسي، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة الماضية.

وأضاف المصدر أن 10 من التصاريح خصصت لشركات استيراد وتصدير السلع الغذائية بما فيها المسوقين التابعين لهم، والبقية تم توزيعها على أصحاب محلات السلع الغذائية “الجملة” الكائنة بشارع “السامبا”، في منطقة الكريمية التابعة إداريا لـ”بلدي السواني”، وشملت التصاريح أيضا مجموعة من مسوقي محلات بيع الجملة لضمان وصول البضائع للمحال التجارية التي تبيع بالتجزئة في عموم طرابلس مع قرب حلول شهر رمضان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك