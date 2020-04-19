توزيع أكثر من ألف سلة غذائية على الأسر ذات الدخل المحدود في بلدية طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت لجنة الأزمة ببلدية طبرق في توزيع أكثر من ألف سلة رمضانية على الأسر ذات الدخل المحدود، تبرع بها أحد رجال الأعمال.

وقال منصور أمداوي، عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق، ورئيس لجنة الأزمة لأخبار ليبيا 24 يوم الأحد إن اللجنة بدأت في توزيع السلال الرمضانية على أكثر من ألف أسرة بالمدينة، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية تبرع بها رجل أعمال وسلمها للجنة الأزمة ليتم توزيعها على الأسر الفقيرة.

وأوضح أمداوي، أن السلال الرمضانية تحوي سلع غذائية تمثلت في عدد 500 كيس من السكر ومثلها من الدقيق والأرز وكذلك صناديق الطماطم والزيت، موضحًا أنه لجنة الأزمة قامت بتوزيع عدد منها على الفروع التابعة للبلدية ليتم توزيعها على الأسر الموجودة بهذه الفروع.

وأفاد أمداوي، أن المستهدفين بالتوزيع هم أصحاب الحوافظ وذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة وجمعية الصم والبكم والنازحين.

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