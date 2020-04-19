مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 25 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع جديد للحالات

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 25 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وارتفاع جديد لعدد الحالات المصابة بهذا الفيروس.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 42 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الاحد الموافق 19 أبريل 2020م عدد ( 25 ) عينات وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ــ عدد (23) عينة سالبة

ــ عدد (1) عينة موجبة لحالة جديدة

ــ عدد (1) عينة موجبة لحالة مخالطة

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وارتفع بذلك عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 51 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 11 حالة وتوفيت حالة واحدة.

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