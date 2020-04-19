وصول شحنة غاز طهي لبلدية البوانيس تضم 490 أسطوانة

وصلت الأحد، شحنة من غاز الطهي لمستودع سمنو ببلدية البوانيس، ليتم توزيعها على المواطنين بالتعاون مع مكتب النظافة والخدمات العامة.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، فإن الشحنة تقدر بحوالي 490 إسطوانة وتم توزيعها بمعدل إسطوانة واحدة لكل كتب عائلة.

وأكد البيان أن المشرفين بالمستودع يطمحون إلي زيادة شحنات الغاز مستقبلا، مطالبين الحكومة الموقتة وإدارة المستودع بالمنطقة الشرقية بضرورة العمل على زيادة شحنات الغاز لمنطقة البوانيس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية تعاني من نقص حاد في غاز الطهي وارتفاع سعره في السوق السوداء، حيث وصل سعر الأسطوانة إلي مائتين وخمسين دينار.

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