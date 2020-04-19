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شكشك يمنح فرصة “للكهرباء” ثمنها 350 مليون دينار

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن الديوان شكل لجنة خاصة لمتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء قدمت تقريراً مفصلاً للمجلس الرئاسي رصدت فيه عدداً من المخالفات وسوء إدارة الموارد المالية.

وأضاف شكشك خلال إيجاز صحفي نشره المكتب الإعلامي عبر الحساب الرسمي أن “الكهرباء” قد تكون صرفت هذا العام  مليار دينار لإنشاء محطات جديدة وتبين للديوان بأنه يمكن أن تستكمل محطات منجزة مسبقاً وتتم صيانة أخرى بقيمة مالية لا تتجاوز 350مليون دينار.

وأضاف شكشك أن الديوان قدم طلباً للمجلس الرئاسي باستبدال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء أو إصدار توصيات ومنح الفرصة لإدارة الكهرباء بميزانية قدرها 350مليون دينار..  واختار الرئاسي الخيار الأخير ومنح إدارة الشركة فرصه أخرى لاستكمال ما لديه من أعمال بالميزانية المحددة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • شكشك شك على نفسه امام كشك كهرباء لما واحد قال له كش اروغان هو انت بتبيع شكك شكلك حمار من عبيد السلطان المرشح لجائرة كورونا للسلام حسب ما صرح به كورونو المتحدث باسم الجائرة الكبرى !!!

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