شكشك يمنح فرصة “للكهرباء” ثمنها 350 مليون دينار

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن الديوان شكل لجنة خاصة لمتابعة أعمال الشركة العامة للكهرباء قدمت تقريراً مفصلاً للمجلس الرئاسي رصدت فيه عدداً من المخالفات وسوء إدارة الموارد المالية.

وأضاف شكشك خلال إيجاز صحفي نشره المكتب الإعلامي عبر الحساب الرسمي أن “الكهرباء” قد تكون صرفت هذا العام مليار دينار لإنشاء محطات جديدة وتبين للديوان بأنه يمكن أن تستكمل محطات منجزة مسبقاً وتتم صيانة أخرى بقيمة مالية لا تتجاوز 350مليون دينار.

وأضاف شكشك أن الديوان قدم طلباً للمجلس الرئاسي باستبدال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء أو إصدار توصيات ومنح الفرصة لإدارة الكهرباء بميزانية قدرها 350مليون دينار.. واختار الرئاسي الخيار الأخير ومنح إدارة الشركة فرصه أخرى لاستكمال ما لديه من أعمال بالميزانية المحددة.

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